новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов

01.07.2017 - 17:06

Новости Беларуси. Легенды автопрома в центре Минска. Всего несколько часов есть у минчан, чтобы своими глазами увидеть ретро-автобусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Самый уникальный – ЗИС-127 1956 года выпуска.

Организаторы утверждают, что это единственный в мире сохранившийся экземпляр.

Несмотря на свой возраст, все автобусы самостоятельно проделали путь из Таллина в Минск, а это 800 километров. Автобусы открыты для посетителей. Примерить на себя роль пассажира или водителя может любой желающий. 

Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония) :
Эти автобусы – очень дорогие музейные экспонаты, но наша философия такая, что мы не держим эти автобусы в гараже. Мы с ними едем,

и предлагаем сегодняшним и будущим автобусным пассажирам удовольствие попробовать,

как когда-то – 30, 40, 50, 60 лет назад, на автобусах путешествовали.

Автопробег посвящен 25-летию дипотношений между Беларусью и Эстонией.

Именно автобусные перевозки остаются наиболее популярным способом сообщения между нашими странами.

 

Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Даже в царстве смерти побеждает жизнь: в Музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Побеждает жизнь: в Музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Выставка Expo-Russia Belarus открывается в Минске 21 июня
Выставка Expo-Russia Belarus открывается в Минске 21 июня
Фотовыставка «Звуки музыки Раймонда Паулса» открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого
Фотовыставка «Звуки музыки Раймонда Паулса» открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого
«Мой Париж тот, которого уже нет»: фовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске
«Мой Париж тот, которого уже нет»: фотовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске
Выставки «Белагро», «Белферма» и «Белпродукт» пройдут 6-10 июня
Музыкальные представители разных городов СССР: в Минске выставлены электрогитары прошлой эпохи
Музыкальные представители разных городов СССР: в Минске выставлены электрогитары прошлой эпохи
Руководствуйтесь лишь интуицией: выставочный проект «Мост. От Рембрандта до Аппеля» открылся в Минске
Руководствуйтесь лишь интуицией: выставочный проект «Мост. От Рембрандта до Аппеля» открылся в Минске
Выставка памяти художника Левона Дарбиняна «Два сердца» проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси
Выставка памяти художника Левона Дарбиняна «Два сердца» проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси
Все новости по теме Выставки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru