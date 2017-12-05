Из топора делал винтовку, а из польских монет – медали: новая экспозиция в музее ВОВ

Новости Беларуси. Более полусотни экспонатов, и в каждом – судьбы военного времени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Например, история народного умельца из Тулы Григория Семенова, который из топора делал винтовку, а из польских монет – партизанские медали. Личные вещи, фотографии, элементы солдатской амуниции можно увидеть до конца января.

Валерий Надтачаев, ученый секретарь музея истории Великой Отечественной войны:

Самое примечательное на этой выставке – это, разумеется, музейные предметы. Это те вещи, оружие, которыми пользовались командиры и бойцы специальных групп, находясь здесь, на нашей территории, в далекие годы Великой Отечественной войны.