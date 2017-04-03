новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Из-за аварии на подстанции в Вилейке 635 населенных пунктов остались без электричества

03.04.2017 - 17:50

Новости Беларуси. Более 17 тысяч жилых домов оказались без света из-за аварии на электросетях. Проблемы возникли на подстанции в Вилейке.

В результате без энергообеспечения остались жители 635 населенных пунктов

Вилейского, Молодечненского и Мядельского районов. Без электричества временно остались 11 котельных и пять водозаборов. Около шести часов понадобилось специалистам, чтобы восстановить электричество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На время аварии в районах использовали передвижные генераторы.

Из-за аварии на подстанции в Вилейке 635 населенных пунктов остались без электричества

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

53-летний мужчина попал под машину, перебегая трассу Минск-Дзержинск
53-летний мужчина попал под машину, перебегая трассу Минск-Дзержинск
На трассе М1 микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие
На трассе М1 микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие
В Жодино автобус врезался в грузовик: водитель госпитализирован
В Жодино автобус врезался в грузовик: водитель госпитализирован
Источник фото: vk.com/zhodinofreshlook
Рейсовый автобус врезался в грузовик в Жодино
Авария в Заславле: легковушка не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого был пьяный водитель
Авария в Заславле: легковушка не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого был пьяный водитель
На автодороге Алексеевка – Бордиловка водитель без прав не справился с управлением автомобиля
На автодороге Алексеевка – Бордиловка водитель без прав не справился с управлением автомобиля
В Логойском районе иномарка вылетела на встречку и столкнулась с автопоездом
В Логойском районе иномарка вылетела на встречку и столкнулась с автопоездом
В Несвиже прохожие задержали пьяного водителя до приезда ГАИ
В Несвиже прохожие задержали пьяного водителя до приезда ГАИ
Все новости по теме Авария в Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru