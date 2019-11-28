Из-за гололёда и тумана в Минске объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. Резкий перепад температур создал опасную ситуацию на дорогах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Асфальт покрылся тонким слоем льда. Так что многие минчане прибыли домой с опозданием.
А привычный бодрый шаг пришлось значительно замедлить. Не обошлось и без случайных падений. Коммунальные службы сейчас обрабатывают проезжую часть и тротуары песчано-соляной смесью. Но для того, чтобы обезопасить всю территорию, нужно время. Так что будьте осторожны: ночью и утром из-за гололеда и тумана объявлен оранжевый уровень опасности.
Ожидаются заморозки до -6℃. Прогноз погоды на 27 ноября
Новости Беларуси. Ночью 27 ноября – в среду – ожидается до 6 градусов мороза, днем будет теплее.
По информации Белгидромета, в этот день будет облачно, в некоторых районах страны ожидаются небольшие осадки – дождь, мокрый снег. Местами прогнозируют слабый туман и гололед.
Температура ночью будет от 0 до -6℃. Днем столбик термометра поднимется до +3℃, по юго-западу Беларуси до +4℃..+6℃. Ветер юго-восточный, южный.
Каким будет декабрь? Народные приметы (читать далее).