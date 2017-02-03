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Из-за неравенства цен на белорусском и российском рынках Беларусь потеряла $15 млрд

03.02.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Из-за неравенства цен на белорусском и российском рынках Беларусь потеряла $15 млрд. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряла (только из-за вот этого ценового фактора) $15 млрд. Они признают эту цифру и дали сейчас нам аж $5 млрд кредитов. Ну хорошо, изъять у нас $15 млрд через цены, потом нам же дать наши деньги (и то, только третью часть) под процент в три раза больше, чем МВФ. Это нормально? Я не видел ни одного, все собираюсь к этому вернуться, посмотреть, о чем они. Но говорят, что доходит до оскорблений Президента. Это что, нормально? А мы ведь договорились с россиянами, с президентами: мы можем спорить сколько угодно, но не допускаются оскорбления друг друга. Начинается от личного - до экономики. Это не нормально, это нужно заканчивать.
Фото: БЕЛТА

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