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Из-за сильных морозов в Минской области открыта экстренная телефонная линия

08.02.2017 - 10:38

Новости Беларуси. Когда мороз за минус 25. Самую холодную ночь этой зимы пережили белорусы. Арктический антициклон Erika будет свирепствовать еще не один день. К усилению мороза стоит готовиться и предстоящей ночью.

Минувшей – до минус 27 градусов отмечалось на северо-востоке страны. Температурный минимум зафиксирован в Лиозно Витебской области. Энергосистема страны к такому развитию погодных условий готовилась заблаговременно. Никаких сбоев за минувшие сутки в теплоснабжении не зафиксировано, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
В случае еще большего понижения температуры готовы вводить дополнительное оборудование, чтобы поддерживать соответствующие температурные графики. В круглосуточном режиме всегда дежурит 146 диспетчерских служб районов электрических сетей. В круглосуточном режиме они ведут мониторинг и устраняют повреждения.

Практически по всей стране в особо многолюдных местах, на вокзалах, рынках и остановках общественного транспорта разворачиваются пункты обогрева. В Минской области открыта экстренная телефонная линия. Набрав номер 201, граждане могут сообщить о проблеме и получить помощь. Чаще всего сюда обращаются водители, чьи машины в пути попали в морозный плен.

Из-за сильных морозов в Минской области открыта экстренная телефонная линия

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