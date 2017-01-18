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Из-за скользких дорог ГАИ просит пешеходов быть особенно внимательными

18.01.2017 - 18:39

Новости Беларуси. ГАИ Минской области просит пешеходов быть особенно внимательными на дороге. Условия погоды не всегда способствуют безопасному движению, поэтому необходимо быть бдительными и не нарушать всем известные правила.

На дорогах по-прежнему скользко, поэтому мгновенно остановить машину водителям не удастся.

Пешеходам не стоит переходить дорогу даже в разрешенных местах до полной остановки автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще один важный момент – носить на одежде фликер, чтобы быть видимыми в темноте.

Михаил Мельниченко, начальник отделения ГАИ Копыльского РОВД:
Особенности зимы: покрытие дороги всегда если не скользкое, то влажное, а это увеличивает тормозной путь автомобиля. Водителю для принятия решения об остановке транспортного средства надо несколько больше времени.

Вина в большинстве случаев пешехода,

потому что пешеходы в темное время суток не обозначают себя световозвращающими средствами, переходят проезжую часть в неустановленном месте. Часто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, просто ложатся на проезжую часть в местах, где водителю очень сложно их увидеть.

Из-за скользких дорог ГАИ просит пешеходов быть особенно внимательными

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