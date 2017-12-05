﻿ «Избиратель стал более подготовленным»: что следует знать о выборах депутатов в местные Советы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Избиратель стал более подготовленным»: что следует знать о выборах депутатов в местные Советы

05.12.2017 - 00:05

Новости Беларуси. В Беларуси 4 декабря завершилось формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утверждены как численный, так и персональный составы. В комиссиях, согласно законодательству, будут работать от 9 до 13 человек. Это люди с авторитетом, жизненным и опытом работы в избирательных кампаниях. Около половины из них – выдвиженцы от политических партий и общественных объединений.

Валерий Берестов, председатель Могилевской областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы депутатов:
Избиратель в республике стал более продвинутым, более подготовленным. Ему небезразлично, кто будет представлять интересы избирателя в органах местной власти. Потому мы, во-первых, предполагаем, как и было на прошлых выборах, высокую альтернативность. А высокая альтернативность будет предполагать, само собой разумеется, высокую активность избирателя.

Уже в конце недели начнется выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов. Претенденты могут сделать это тремя способами: заручиться поддержкой политической партии, трудового коллектива либо собрать необходимое количество подписей. Далее – регистрация и самый интересный этап выборов – агитация.

Выборы в местные советы пройдут 18 февраля.

«Избиратель стал более подготовленным»: что следует знать о выборах депутатов в местные Советы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

24 ноября в Минске утвердили состав городской избирательной комиссии по выборам депутатов местных советов
24 ноября в Минске утвердили состав городской избирательной комиссии по выборам депутатов местных советов
В Витебске сформировали областную территориальную комиссию по выборам в местные Советы депутатов
В Витебске сформировали областную территориальную комиссию по выборам в местные Советы депутатов
16 ноября Лукашенко подписал указ о назначении выборов в местные Советы депутатов
16 ноября Лукашенко подписал указ о назначении выборов в местные Советы депутатов
Избирательная кампания в местные Советы депутатов в цифрах: важные даты и стоимость
Избирательная кампания в местные Советы депутатов в цифрах: важные даты и стоимость
Президент Беларуси: Главное – это зарплата тех людей, которые будут задействованы на этих выборах
Президент Беларуси: Главное – это зарплата тех людей, которые будут задействованы на этих выборах
Александр Лукашенко поддержал назначение выборов в местные Советы депутатов на 18 февраля 2018 года
Александр Лукашенко поддержал назначение выборов в местные Советы депутатов на 18 февраля 2018 года
Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси могут пройти 18 февраля 2018 года
Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси могут пройти 18 февраля 2018 года
Александр Лукашенко и Лидия Ермошина
Лидия Ермошина останется на посту председателя Центризбиркома Беларуси
Все новости по теме Местная власть, Выборы в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru