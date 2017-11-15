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Избирательная кампания в местные Советы депутатов в цифрах: важные даты и стоимость

15.11.2017 - 18:08

Новости Беларуси. Территориальные избирательные комиссии должны быть образованы не позднее 24 ноября. Это станет первым шагом предстоящей избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центризбиркоме 15 ноября утвердили календарный план выборов в местные советы.

Итак, всего будет 1309 территориальных комиссий. Участки для голосования создадут к 16 декабря, а избирательные комиссии – не позднее 3 января. Последним днем подачи документов на выдвижение кандидата станет 8 января, далее стартует предвыборная агитация. В местные Советы депутатов планируется избрать более 18 тысяч депутатов. Выдвижение кандидатов проводится традиционно: от политических партий, трудовых коллективов и граждан путем сбора подписей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Потенциальным кандидатам в депутаты пока нужно готовиться. Прежде всего, подыскивать тех людей, которые будут собирать за них подписи, либо трудовые коллективы (кстати, они могут там не работать), которые согласны выдвинуть их кандидатами в депутаты.

Здесь действует «принцип почвы»,

то есть выдвигаться можно по тому местному Совету, где проживаешь и (или) работаешь. Обязательно должен быть связан. Можно, конечно, не проживать и не работать, но это только для работников отдельных учреждений, которые обслуживают социальные нужды региона.

Напоминаем, выборы в местные советы депутатов пройдут 18 февраля. Обойдется кампания примерно в 21 миллион белорусских рублей. До 7 февраля избирателям направят приглашения на избирательные участки, а вот бюллетени на участковых избирательных комиссиях появятся не позднее 12 февраля.

Избирательная кампания в местные Советы депутатов в цифрах: важные даты и стоимость

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