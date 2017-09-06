В целях безопасности: что изменилось в правилах наземного движения у Национального аэропорта Минск и как это отреагировали пассажиры

Новости Беларуси. Новость, которая вероятнее всего лежит в экономической плоскости, хотя в Национальном аэропорту это объясняют требованиями безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о новых правилах наземного движения у главной воздушной гавани страны. Они вызвали широкий резонанс среди пассажиров не только, некоторые из них позвонили на горячую линию СТВ. Изменения касаются прилетевших пассажиров.

Отныне тем, кого встречают после приземления на личном авто, предстоит еще добраться до машины, если только это не трансфер самого аэропорта. А это не самое маленькое расстояние, учитывая еще и багаж.