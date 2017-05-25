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Изменился план застройки микрорайона «Северный» в Минске

25.05.2017 - 20:43

Новости Беларуси. Новые многоэтажки, детский сад и школа, магазины и объекты бытового обслуживания. В ближайшие несколько лет большая стройка развернется в столичном микрорайоне «Северный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В скорректированном плане из застройки исключили пахотные земли неподалеку от поселка Новинки.

Жилье и объекты инфраструктуры появятся на улице Выготского. Участки, прилегающие к Долгиновскому тракту и улицам в районе бывших деревень Новинки и Цнянка, предусмотрены под усадебную жилую застройку.

Изменился план застройки микрорайона «Северный» в Минске

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