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Изотоники, зефир с пребиотиками и яблочные чипсы: какую еду белорусам предлагают ученые

14.06.2017 - 21:23

Новости Беларуси. Яблочные чипсы, зефир с пребиотиками, изотонические напитки для спортсменов и консервы из пресноводной рыбы. Это лишь некоторые из полезных продуктов, которые сегодня белорусам могут предложить наши ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В институтах Национальной академии наук вот уже более 10 лет занимаются разработкой правильного и здорового питания.

Светлана Пашук, ведущий специалист республиканского унитарного предприятия «Белтехнохлеб» Национальной академии наук Беларуси:
Это прибор, который используется в Беларуси уже порядка 6 лет.

Но он по-прежнему «один за всех». Лишь благодаря такому прибору можно получить комплексный анализ муки. Какой формы будет изделие и что станет с мякишем? За эти свойства отвечает белок. А вот как быстро хлеб почерствеет и будет ли крошиться? На эти вопросы уже ответит углеводно-амилазный комплекс. А ведь мука – основа качественного хлеба.

Это значит, что ученые могут подсказать рецепт успеха производителю.

Светлана Пашук:
Если мука обладает повышенными хлебопекарными свойствами, мы даем рекомендации, которые позволят улучшить качеству хлебобулочных изделий.

Когда-то такой прибор был один на всю Беларусь. Сегодня – лишь считанные экземпляры.

Пицца, блины, бисквит, хрустящие булочки и хлеб – для каждой из этих кулинарных радостей мука нужна своя. Качественная, а главное – полезная. Кстати, именно на пользу ставку делают наши ученые. А потому и работают над правильным рационом белорусов уже не один год.

Анастасия Иванникова, СТВ:
Молочные продукты, хлебные и кондитерские изделия. Разработкой здорового питания этот институт занимается уже более 10 лет.

Причем продукты предназначены и для детей, и для беременных, и для спортсменов. 

Уже научно доказано, что калорийная пища ускоряет процессы старения и увеличивает риск возникновения болезней. Наши ученые предлагают: для повышения «градуса полезности» сахар в кондитерских изделиях заменят, в соки, консервы, мясо и молоко добавят свой бонус. Вот и получаются натуральные, полезные и обогащенные продукты. Но вкусно ли? – интересуемся.

Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания РУП «Научно-практический центр по продовольствию» Национальной академии наук Беларуси:
Задачи наших технологов – попытаться найти этот баланс и сохранить полезные вещества исходного сырья, усилить эти полезные вещества. Практически вся продукция, которую мы разрабатываем, находит внедрение и есть на полках наших магазинов. Это и мармелад, и шоколад, и зефир.

Всего несколько цифр:

Среднестатистический белорус потребляет около 186 килограммов картофеля в год, а по медицинской норме разрешено лишь 129.

Плюс почти два килограмма колбас и копченостей и только 100 граммов говядины в месяц. На «кладезь витаминов» – фрукты, овощи, рыбу – приходиться лишь 5 %. Показатель непозволительно мал.

Наталья Жабанос, заведующий отделом биотехнологий Научно-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия «Институт мясо-молочной промышленности» Национальной академии наук Беларуси:
У нас практически во всей продукции, за которой тянется ребенок, повышенное содержание сахара. Даже если рассматривать йогурты, кисломолочную, молочную продукцию.

Мы сегодня уже приучили детей к тому, что они с большим удовольствием едят сладкое.

Здоровое питание – тренд последних лет. Оно становится не просто полезным, но и модным. А это значит, что совсем скоро такие обогащенные витаминами продукты оценят еще больше белорусов.

Изотоники, зефир с пребиотиками и яблочные чипсы: какую еду белорусам предлагают ученые

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