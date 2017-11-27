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Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео

27.11.2017 - 14:37

Новости Индонезии. Зону эвакуации на Бали расширили до 10 километров. Покинуть опасную территорию и переместиться во временные убежища должны 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активность вулкана Агунг свидетельствует о высокой вероятности извержения. Ранее власти объявили высший красный уровень опасности.

Международный аэропорт, находящийся на острове, временно закрыт Отменены почти 450 авиарейсов. На территории воздушной гавани скопились тысячи туристов, которые не могут улететь домой.

Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео

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