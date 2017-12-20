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Участковых терапевтов заменят врачами общей практики. Объясняем, что это значит

20.12.2017 - 16:48

Новости Беларуси. Работу терапевтов в Беларуси к 2020 планируют построить по принципу общей врачебной практики. Это значит, что помимо общих заболеваний, эти специалисты смогут осматривать пациентов на предмет ЛОР-патологий, неврологических заболеваний, офтальмологии, амбулаторной хирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, будут самостоятельно проводить обследование, диагностику, лечение, реабилитацию пациентов, а при необходимости и дальнейшее наблюдение.

Ольга Маршалко, начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
В настоящее время осуществляется активная подготовка этих специалистов, начинается она на уровне медицинских университетов с 6 курса. Данные специалисты обучаются в субординатуре врача общей практики, далее они обучаются в интернатуре, проходят стажировку, так называемую, и в последующем начинают работать врачами общей практики.

Специальность врача общей практики в Беларуси существует более 20 лет. Однако новый импульс это направление получило именно в последние годы. Сегодня по такому принципу работает 25 % медиков не только в городах, но и на селе.

К 2020 году терапевты будут работать по принципу врачей общей практики

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