К 80-летию образования Минской области: какие тайны хранит Несвижский замок

Новости Беларуси. 80-летию образования Минской области посвящается. В специальной рубрике нашей программы пойдет речь о Несвижском дворцово-парковом ансамбле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно историческим данными, основан он был не Радзивиллами, а Кишками. Радзивиллам постройка перешла в середине XVI века. Они ее кардинально переделали.

За 6 веков своего существования Несвижский замок пережил всякое. А в 2005 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.