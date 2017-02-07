К апрелю 2017 с помощью скважин понизят уровень грунтовых вод на Немиге

Новости Беларуси. В районе станции метро «Немига» снижают уровень подземных вод. Специалисты уже приступили ко второму этапу реконструкции пускового комплекса.

Проектом предусмотрено устройство шести скважин водопонижения.

Будут также проделаны четыре наблюдательных отверстия в земле, за работой которых установят наблюдение в диспетчерской станции. Таким образом, любая внештатная ситуация будет моментально устранена.

Эти меры позволят снизить уровень грунтовых вод около станции.

Также предусмотрено строительство второго и третьего пусковых комплексов, в частности, проведение работ в подземном переходе и ремонт гидроизоляции внутри станции.

Алексей Мурач, главный инженер УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Сделаны три скважины водопонижения. Их глубина примерно 30 метров. Когда будут завершены все шесть скважин, будет сделана система сбора откачиваемой воды, которая будет собираться в коллектор и сливаться в ливневку.

К слову, действующая система работает с 1990 года. После реконструкции на этом месте станет возможным возведение мемориала к 950-летию Минска (в память о древнем Замчище, которое несколько веков назад располагалось на этой территории), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.