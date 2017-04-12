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К какому празднику обновят световое оформление Партизанского проспекта?

12.04.2017 - 22:09

Новости Беларуси. Световое оформление Партизанского проспекта кардинально обновляют ко Дню города. Напомним, в этом году Минску – 950 лет. По концепции столичных дизайнеров, облик одной из главных столичных магистралей изменится. Все горизонтальные растяжки сделают боковыми. Это не будет  отвлекать водителей в дороге. Кроме того, в Минске планируют разработать цветовую карту города.  

В числе креативных решений минских архитекторов и световая реконструкция фасадов зданий на проспекте Победителей, а также капитальный ремонт и реставрация Слепянской водной системы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К какому празднику обновят световое оформление Партизанского проспекта?

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