новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

К мониторингу цен подключатся профсоюзы Беларуси

18.05.2017 - 21:52

Новости Беларуси. Контроль за ценами в Беларуси будет усилен. К мониторингу за торговыми точками подключатся профсоюзы. О совместной работе 18 мая говорили руководство ФПБ и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Главная задача – не допустить завышения стоимости. В профильном ведомстве рассматривают каждый факт необоснованного увеличения цен.

Во время работы горячей линии сюда поступило 200 обращений.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Мы анализируем эту ситуацию, видим, на какие товары, услуги цены имеют тенденцию к росту, и пытаемся разобраться на основании законодательства, конечно же, с каждым фактом повышения цен.

5 апреля по инициативе Миниторга была открыта горячая линия.

Мы довольны результатом. Почти за 2 месяца мы получили 200 обращений.

При Федерации профосюзов уже создана рабочая группа. Анализ цен планируют проводить во всех регионах страны, далее результаты сравнят с официальной статистикой и представят в правительство. О необходимости контроля над ценами, напоминаем, высказался Президент в Послании белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства потребовал в 2017 году не допустить существенного роста стоимости товаров и услуг.

К мониторингу цен подключатся профсоюзы Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изменение цены не предполагается ни сейчас, ни в ближайшем будущем: в 2017 сахар не подорожает
Изменение цены не предполагается ни сейчас, ни в ближайшем будущем: в 2017 сахар не подорожает
Магазин
Памперсы и товары для детей станут дешевле: в Беларуси вернули льготный НДС в 10%
Магазин в Минске
Цены на молоко, мясо, хлеб: некоторые производители и импортеры их завышают – мониторинг торговой инспекции
Магазин в Минске
С 1 апреля в Беларуси могут начать применять ценники с указанием стоимости товаров и услуг после деноминации
Павел Филиппов, начальник управления экономики, финансов и цен Министерства торговли Республики Беларусь
Индекс цен на продовольственные товары в Минске снизился по сравнению с 2015 годом
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 14 февраля
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 14 февраля: влияние цен на нефть и газ на экономику Беларуси и можно ли от этого уйти?
Минторг: резкого увеличения цен в Беларуси не предвидится
Минторг: резкого увеличения цен в Беларуси не предвидится
Ирина Новикова, доктор экономических наук
Инфляция в Беларуси в 2016 году планируется на уровне 12%
Все новости по теме Государственная политика в области ценообразования
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru