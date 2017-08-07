Кадровый понедельник: какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями местной вертикали власти?

Новости Беларуси. Президент согласовал назначение ряда руководителей местной вертикали власти. Сразу в семи регионах страны – новые руководители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре их внимания должно быть улучшение качества жизни, а уборочная – приоритет номер один. Александр Лукашенко подчеркнул: к своим обязанностям председатели райисполкомов приступают в непростое время. Впрочем, назначение новых руководителей основано не только на потребностях этого дня. Кадры должны работать на будущее страны.