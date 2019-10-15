Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти
Новости Беларуси. Развитие рентабельных отраслей экономики, а также поиск новых направлений в сельском хозяйстве. О том, чему необходимо уделить особое внимание в регионах 15 октября говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент, назначая новых руководителей местной власти, дал конкретные поручения. Шла речь и о предстоящей избирательной кампании. Она должна быть достойно организована. Помимо руководителей ряда районов новые назначения в Министерстве внутренних дел, Госкомитете по имуществу и дипкорпусе страны.
Юлия Бешанова продолжит.
Уже традиционно претендентов на руководящие должности рассматривают буквально под микроскопом: рекомендации вышестоящих чиновников, как зарекомендовал себя на прежнем месте работы, как отзывались и относились к будущему начальнику коллеги и подчиненные. Анатолий Лукашов едет руководить Дубровенским районом, которым уже управлял на протяжении 11 лет. Возвращается на прежнее место после четырехлетней работы в парламенте.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо будет людям объяснить, что вы тут не отдыхали и то, что вы поработали в парламенте – это хороший багаж для любого человека и опыт. По крайней мере вы знаете, что здесь творится наверху. Для района это будет неплохо. Хотя Дубровенский район ан хорошем счету, небольшой район.
Дубровенский район в целом развивается успешно: обширные сельхозугодья, развитое льноводство. Но новый руководитель точно знает и о существующих проблемах. Вот с их устранения и планирует начать Александр Лукашов.
«Очень много вопросов, есть над чем работать». Какие задачи у новых руководителей в местной вертикали власти Беларуси
И тут главное – не сидеть на месте, даже если вверенная территория демонстрирует хорошие показатели. В Мстиславский район из соседнего Дрибинского переезжает Дмитрий Пимошенко. Житница Могилёвской области сегодня на фоне других регионов выглядит скромно. Президент напутствует: зерно, конечно, в приоритете, но внимание стоит обратить на новые тенденции в сельском хозяйстве.
Александр Лукашенко о сельском хозяйстве: «Конь не валялся» в плане дисциплины
Один из примеров – рентабельное производство рыбы. Государство в разумных пределах даже готово поддержать новаторов. Мстиславщина в этом деле может стать своеобразной экспериментальной площадкой – озерный край, в котором рыбоводство может вывести доходность сельхозпредприятий на новый уровень.
Татьяна Колядко сегодня получила повышение. Первый заместитель главы администрации Московского района столицы стала у руля районной администрации. В разгар электоральной кампании глава государства интересуется , все ли нюансы учтены для того, чтобы предстоящие выборы прошли не только с соблюдением законодательства, но и в приподнятой, праздничной атмосфере.
Александр Лукашенко:
Вы сейчас занимаетесь выборами. Какие недостатки? Что надо сделать еще за это время, чтобы выборы достойно прошли? (подробнее здесь).
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
В первую очередь, встречи с населением, трудовыми коллективами, которые есть, и их нужно еще на более качественном уровне проводить.
Зная свой район, руководитель уже сегодня озвучивает первые планы в новом рабочем графике: например, продолжить тенденцию создавать большее количества рабочих мест. Тем более наработок достаточно. И еще один акцент – в Московском районе сегодня живут 80 тысяч молодых людей, поэтому упор будет делаться на строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов.
Татьяна Колядко:
По привлекательности: мы сейчас внесли предложения по формированию плана детальной планировки для строительства промышленных предприятий. 19 промышленных площадок для строительства промышленных предприятий представлены в инвестиционном атласе Минска. Ждем инвесторов.
Новое лицо и в Министерстве внутренних дел. Должность замминистра – командующего внутренними войсками, была вакантной с июня. Сегодня эту позицию занял Юрий Назаренко. Соединениями он не руководил, но возглавлял лучший отряд специального назначения, быстрого реагирования.
Александр Лукашенко назначая Юрия Назаренко: «Обеспечить порядок внутри страны – это ваше дело»
Среди поставленных главой государства задач – не только обеспечение безопасности граждан, но, что не менее важно – соблюдение законности.
Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Уверен, что с ними внутренние войска справятся. Внутренние войска находятся на современном этапе. Для выполнения поставленных задач есть все: людской ресурс, современная техника и вооружение.
Так же Александр Лукашенко согласовал в качестве генерального консула Беларуси в Гуанчжоу Андрея Попова и Екатерину Лукьянову – на должность заместителя председателя Государственного комитета по имуществу.
«Прежде всего работать на упреждение». На встрече депутатов в Гродно обсудили роль местного самоуправления
Новости Беларуси. Вопросы местного самоуправления и роль депутатского корпуса в решении проблем белорусов. Эти темы накануне обсудили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу собрались депутаты всех уровней, чиновники, представители СМИ. В Гродненской области состав местных Советов обновился практически наполовину.
Сегодня от народных избранников ожидают большей публичности и идей для участия в социально-политической жизни. Частью их работы может стать активное участие в важных республиканских инициативах. Например, общественный контроль цен, предложенный профсоюзами.
Инесса Белуш, председатель Лидского районного Совета депутатов:
Хотелось бы, чтоб таких примеров активной деятельности было больше. Иногда депутаты, может быть, скромно себя ведут. Налаживать сотрудничество совместной работы с исполнительной властью, в том числе с общественными организациями. Я думаю, что это поле деятельности есть, и я вижу перспективу. И уверена, что мы получим хороший результат.
Владимир Жевняк, заместитель главы администрации Президента Беларуси:
Прежде всего работать на упреждение. Решать вопросы. Ведь, когда человек приходит – это уже есть проблема. Человек не идёт, когда у него всё хорошо. Депутат местного Совета должен чётко понимать – это самый близкий представитель власти к человеку. Он должен чувствовать ту или иную проблему и постараться решить её до того, как она возникнет и затронет чью-то судьбу.
Несмотря на то, что местные Советы депутатов по-прежнему являются посредниками между гражданами и исполнительной властью. Не стоит ждать, пока человек сам придет с проблемой. Доверие избирателей нужно оправдывать и самим искать контакт.