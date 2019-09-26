Насколько хорошо Беларусь знают в Поднебесной? Анонс специального репортажа на СТВ
Новости Беларуси. СТВ возобновляет цикл специальных репортажей. 26 сентября в эфире – материал о самой загадочной стране на востоке планеты.
Отношения Беларуси и Китая давно приобрели статус «стратегических». Насколько хорошо нас знают в Поднебесной? Дмитрий Боярович побывал в трех провинциях государства за четырьмя морями.
Увидел одно из чудес света; попробовал пекинскую утку – блюдо, рецепту которого больше 700 лет; узнал о планах покорения космоса державой с населением почти полтора миллиарда человек. Пять перелетов и 6 тысяч километров, чтобы понять, какой же он – Китай.
Специальный репортаж Дмитрия Бояровича «По пути» смотрите 26 сентября сразу после информационного канала в 20:30 на СТВ.
«Познай Беларусь». Студентов из Китая научили создавать белорусские обереги
Новости Беларуси. «Познай Беларусь». Образовательный проект под таким названием открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году с традициями и культурой нашей страны приехала познакомиться молодёжь из Китая. Это студенты и преподаватели, которые начали изучать белорусский язык. А сегодня они постигли азы плетения оберегов из нитей.
Впечатления гостей собрала в репортаже Оксана Семашко.