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«Песня года-2017» в Минске: как белорусы встречали российских звезд. Репортаж СТВ

05.12.2017 - 14:07

«Минск-Арена», мест практически нет, в трек-листе фестиваля два десятка номеров, лидеры ротаций и три часа незабываемого шоу. Хиты в режиме нон-стоп и всё это под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь. Второй год «Песня года» собирает аншлаг.

Филипп Киркоров, народный артист России:
Очень много эмоций, конечно, «Песня года»  это любимая программа и полный зал этот колоссальный, который очень трудно заполнить. Люди любят праздник песни, любят русских артистов. 

Кристина Орбакайте, заслуженная артистка России:
Когда я приезжаю в Беларусь у меня всегда хорошее настроение, потому что я знаю, что будет всегда прекрасный приём, гостеприимство, доброжелательность, музыкальность публики, поэтому я всегда с удовольствием не сомневаюсь в результате нашей встречи.

Ирина Дубцова, певица:
Мне, как автору, конечно, безумно приятно видеть вашего зрителя. Я очень люблю Беларусь, очень люблю вашего зрителя. Я неоднократно у вас выступала, поэтому просто всегда невероятный какой-то приём.

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