Как будем работать и отдыхать? Утверждён график переноса рабочих дней на 2020 год

Новости Беларуси. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2020 году. Изменения коснутся двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в январе сразу несколько переносов. Незапланированные выходные – 2 и 6 января. Эти рабочие часы переносят на ближайшие субботы 4 и 11 января.

Можно планировать отдых и весной. Большие выходные, которые включают Радуницу, ждут белорусов в конце апреля. Рабочие часы с 27 апреля переносят на 4-е.