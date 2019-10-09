Как будем работать и отдыхать? Утверждён график переноса рабочих дней на 2020 год
Новости Беларуси. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2020 году. Изменения коснутся двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в январе сразу несколько переносов. Незапланированные выходные – 2 и 6 января. Эти рабочие часы переносят на ближайшие субботы 4 и 11 января.
Можно планировать отдых и весной. Большие выходные, которые включают Радуницу, ждут белорусов в конце апреля. Рабочие часы с 27 апреля переносят на 4-е.
Александр Лукашенко поздравил президента Уганды с Днём Независимости
Новости Уганды. В Уганде 9 октября национальный праздник. В 1962 году страна обрела независимость, но все еще находилась в составе Британской империи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только через год Уганда стала суверенным государством. В связи с этой датой по всей стране проходят торжественные мероприятия. Свои поздравления с национальным праздником президенту Уганды и народу этой страны направил белорусский лидер Александр Лукашенко.