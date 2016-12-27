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Расписание общественного транспорта на 31 декабря

27.12.2016 - 20:35

Новости Беларуси. Стало известно расписание работы общественного транспорта столицы в праздники.

В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить чаще и вплоть до 05.00.

Днем заметно увеличится количество машин на маршрутах, а в саму новогоднюю ночь будут работать самые популярные из них, чтобы из любого спального района попасть в центр Минска.

Перерыв в работе автобусов и троллейбусов будет всего один час.

Первые машины 1 января начнут работу в 06.00. Метро закроет двери в 04.00, а уже в 05.30 станции снова примут пассажиров. Транспортная инспекция обещает следить в эти дни за работой такси. Прежде всего для того, чтобы водители на завышали тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Будет возможность прибыть в столицу и в прилегающие к Минску населенные пункты (такие как Боровляны, Гатово, Щомыслица, Сенница).

Такси, которые работают в Минске, если заказать через диспетчерскую службу, повезут по тем ценам, которые завялены. Цены при поступлении заявки и получении заказа через диспетчерскую службу не должны измениться.

Расписание общественного транспорта на 31 декабря

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