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Как добраться до новогодний гуляний и домой: расписание транспорта в праздники

29.12.2017 - 22:42

Новости Беларуси. Добраться до мест новогодних гуляний и обратно будет просто: столичная подземка не закроется до 04:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Станции «Немига», «Фрунзенская» и «Октябрьская» будут работать до 04:15.

1 января станции метрополитена откроются как обычно, в 05:30.

Наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 04:45.

Полный список маршрутов можно найти на сайте «Минсктранса». Белорусская железная дорога организовала на новогодние и рождественские праздники свыше 90 дополнительных поездов, причем более 80 из них – межрегиональных линий. 

Как добраться до новогодний гуляний и домой: расписание транспорта в праздники

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