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Как доехать до «Снежного снайпера» в Раубичах: расписание автобусов из Минска

18.02.2017 - 14:37

Новости Беларуси. В Раубичах проходит финал юбилейных, 10 соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. 

Старты, которые продлятся и 19 февраля, определят лучших биатлонистов из 168 участников. 

Они приехали сюда со всех регионов Беларуси. Юные спортсмены ждут поддержки зрителей. Для болельщиков из Минска организован специальный автобусный маршрут. Им можно воспользоваться вплоть до вечера. 

Расписание движения на оставшуюся часть дня ниже. 

Для гостей в Раубичах сюрпризы подготовила и столичная торговля. Горячая выпечка, блины и шашлыки сегодня самый ходовой товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как доехать до «Снежного снайпера» в Раубичах: расписание автобусов из Минска

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