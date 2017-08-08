новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Как гадюка оказалась на третьем этаже жилого дома?

08.08.2017 - 17:39

Новости Беларуси. На прошлой неделе на кухню одной из жительниц Минска заползла гадюка. Рептилия спряталась в газовой плите и порядком напугала хозяйку и ее дочь. Квартира, в которую заползла змея, находится на третьем этаже – неизвестно, как ядовитое животное заползло в помещение. 

Стоя у конфорки, женщина услышала странное шипение: гадюку обнаружили в одной из квартир Минска

Рептилия могла попасть в квартиру через вентиляцию. Террариумист из Минска Андрей Соломахо в интервью Sputnik Беларусь предположил, что вероятность более девяноста процентов, что змея была поймана на природе и привезена в Минск. Гадюка могла выбраться из сосуда, в котором ее содержали, и по вентиляции переползти в квартиру и спрятаться в темном, узком и теплом месте – конфорке. Такие убежища привлекают змей.

Ученый-герпетолог Руслан Новицкий рассказал «Комсомолке», что змея не смогла бы подняться на третий этаж с земли из-за биологических особенностей. У гадюк слабая мускулатура, она бы с трудом преодолела даже бордюр высотой в 30 сантиметров. Ученый отметил, что на такую высоту рептилии нечего было бы делать. Он подтверждает, что змея могла бы проползти по вентиляции, но только с верхнего этажа на нижний, а не наоборот. Так что вполне возможно, что гадюку в дом принес человек и не уследил за животным.

«В одну из квартир Минска «по-соседски» заползла змея», как реагировать при обнаружении рептилии в доме – здесь подробнее.

Как гадюка оказалась на третьем этаже жилого дома?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В США медведь угнал внедорожник и попал в аварию
«Много крови. Шов будет жуткий»: минчанку покусала овчарка, но собаку продолжают выгуливать без намордника
Минчанка обнаружила в своей газовой плите в квартире живую гадюку
Стоя у конфорки, женщина услышала странное шипение: гадюку обнаружили в одной из квартир Минска
В зоопарке Гамбурга впервые перед посетителями предстали детеныши сибирских тигоров
В зоопарке Гамбурга впервые перед посетителями предстали детеныши сибирских тигоров
Первая в мире панда, рожденная от диких особей, появилась в китайском зооцентре: вес детеныша – 200 г
Первая в мире панда, рожденная от диких особей, появилась в китайском зооцентре: вес детеныша – 200 г
Ящерицу-бананоеда, обитающую только в Новой Каледонии, вырастили в Гродненском зоопарке
Ящерицу-бананоеда, обитающую только в Новой Каледонии, вырастили в Гродненском зоопарке
Муся и ежата. Источник фото: instagram.com/zoopark_vl/
История, растрогавшая мир: кошка Муся из Владивостока «усыновила» восьмерых ежей – видеофакт
В Гродненском зоопарке объявлен конкурс на лучшую кличку для зубренка, рожденного в День Независимости
В Гродненском зоопарке объявлен конкурс на лучшую кличку для зубренка, рожденного в День Независимости
Все новости по теме Животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru