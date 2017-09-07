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Как изменилась свадебная мода за последние 90 лет: выставка в Старых Дорогах

07.09.2017 - 19:01

Новости Беларуси. Эксклюзивную коллекцию свадебных нарядов собрали сотрудники Стародорожского историко-этнографического музея, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

17 комплектов одежды и праздничных аксессуаров рассказывают о том,

как менялась свадебная мода на протяжении последних 90 лет. Экспонаты помогали собрать коллеги из местного центра ремесел, внесли свой вклад и местные жители. Представлены на выставке и оригинальные фотографии.

Екатерина Сидорок, научный сотрудник-экскурсовод Стародорожского историко-этнографического музея:
Выставку посещают с большим удовольствием. Для кого-то это возможность окунуться в прошлое, поностальгировать о своей молодости и вспомнить свое бракосочетание. А для кого-то, например посетителей помоложе (кто-то приходит с детками и внуками), – показать рукоделье своей бабушки.

Показать девочке, будущей невесте, что нужно стараться самой подготовить для себя подвенечное платье.

Выставку свадебных нарядов посвятили вековому юбилею органов ЗАГС. Увидеть платья и костюмы в Стародорожском историко-этнографическом музее можно до конца сентября.

Как изменилась свадебная мода за последние 90 лет: выставка в Старых Дорогах

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