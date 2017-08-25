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Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет

25.08.2017 - 18:12

Новости Беларуси. Вечером 25 августа станет известно, кто из десяти претендентов представит Беларусь на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2017». Песенный турнир пройдет в Грузии.  

Всего Беларусь 14 раз принимала участие в конкурсе детской песни. Впервые выступление исполнителя от Беларуси состоялось в 2003 году. Пять раз наши юные певцы входили в тройку сильнейших. В 2005 и 2007 белорусские участники занимали первое место.

Мы собрали мнения всех участников детского «Евровидения» от Беларуси о том, насколько полезны в становлении артиста подобные соревнования. Еще мы посмотрели, как сейчас выглядят исполнители.

2016 год (Мальта)
Кто: Александр Минёнок
Результат: 7 место

Фото: instagram.com/sasha_minyonok

«Мне без разницы, буду ли я петь. Это будет либо вокал, либо кино, либо я буду вести концерты».

2015 год (Болгария)
Кто: Руслан Асланов
Результат: 4 место

Фото: instagram.com/ruslan___aslanov

«Бабушка заметила и сказала: «Родители, куда вы смотрите? Куда? Ребенок ваш поет Лепса!»

2014 год (Мальта)
Кто: Надежда Мисякова
Результат: 7 место

Фото: vk.com/id85809490

«Конкурсную песню написала песню в 12 лет по мотивам сказки «Перышко Финиста – Ясна сокола».

2013 год (Украина)
Кто: Илья Волков
Результат: 3 место

Фото: vk.com/mjp98

«Я за первым местом ещё приеду! Чувствовал себя Димой Биланом».

2012 год (Нидерланды)
Кто: Егор Жешко
Результат: 9 место

Фото: vk.com/zheshko.egor

«С учетом состояния здоровья и он, вся команда в целом сделали все, что могли – по максимуму».

2011 год (Армения)
Кто: Лидия Заблоцкая
Результат: 3 место

Фото: instagram.com/lzablotskaya

«Когда взяли на самом конкурсе третье место, то нам это показалось мистикой».

2010 год (Беларусь)
Кто: Даниил Козлов
Результат: 5 место

Фото: vk.com/id24972875

«Детское Евровидение-2010 – это то, чем живет вся страна».

2009 год (Украина)
Кто: Юрий Демидович
Результат: 9 место

Фото: instagram.com/yurka_demidovich

«Слава мне некстати, не очень это нужно».

2008 год (Кипр)
Кто: Дарья Надина, Алина Молош, Карина Жукович
Результат: 6 место

Алина Молош. Фото: instagram.com/alinamolosh

«На два года все прекратилось, потому нужно было учиться». 

2007 год (Нидерланды)
Кто: Алексей Жигалкович
Результат: 1 место

Фото: vk.com/alzhygalkovichfilm

«Прогнозы были не очень хорошие. Мне одно из последних мест давали».

2006 год (Румыния)
Кто: Андрей Кунец
Результат: 2 место

Фото: vk.com/andrewkunets

«Я ехал и думал: «Вот я буду представлять целую страну, целую Беларусь».

2005 год (Бельгия)
Кто: Ксения Ситник
Результат: 1 место

Фото: instagram.com/kseniya_sitnik

«Я очень люблю объективную критику».

2004 год (Норвегия)
Кто: Егор Волчек
Результат: 14 место

Фото: instagram.com/yegor_volchek

«Не знаю, насколько после «Евровидения» я почувствовал славу, но во время было точно».

2003 год (Дания)
Кто: Ольга Сацюк
Результат: 4 место

Фото: instagram.com/olga_satsiuk

«Любая профессия требует жертв. Адекватных жертв».

Логотип "Евровидения-2017"

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