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Как изменился номер Alekseev перед полуфиналом «Евровидения-2018»?

08.05.2018 - 09:46

Новости Беларуси. Уже вечером 8 мая станет известно, выйдет ли представитель Беларуси в финал международного конкурса песни «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Источник фото: eurovision.tv

«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси

Певец Alekseev с композицией Forever выступит в первом полуфинале под номером восемь. После проведенных 7 мая репетиций в номер внесены корректировки. Будет подготовлен дополнительный декор, появятся зеркала. А главным визуальным моментом выступления станет роза.

Источник фото: eurovision.tv

«Верю в магию чисел». Путь Alekseev на «Евровидение-2018»

Напоминаем, в этом году 63 конкурс песни «Евровидение» проходит в Лиссабоне. В нем принимают участие 43 страны.

Источник фото: eurovision.tv

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