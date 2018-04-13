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Как изменился строительный рынок Беларуси к 2018?

13.04.2018 - 09:57

Новости Беларуси. В Минске наградили лучшие строительные компании Беларуси по итогам 2017 года. В восьми номинациях боролись более сотни организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2017 год белорусские строительные предприятия увеличили экспорт стройматериалов, расширили географию поставок проектных и строительных услуг.

Александр Кручанов, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
В этом году объем строительства жилья увеличился. Сегодня 900 тысяч метров квадратных – это чисто с господдержкой (в два раза больше по сравнению с прошлым годом). И 4 миллиона жилья – это общий ввод по стране. Это реальные цифры и значительный толчок дал двести сороковой указ Президента, который позволил привлечь средства коммерческих банков.

Также в Беларуси упростили требования к индивидуальным предпринимателям и юрлицам, работающим в строительной сфере. Кроме того, отныне даже маленькие частные компании могут участвовать в строительстве более сложных объектов.

Как изменился строительный рынок Беларуси к 2018?

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