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Как изменятся в Беларуси процентные ставки на депозитном и кредитном рынках

03.05.2018 - 20:00

Новости Беларуси. Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках в 2018 году по прогнозам Нацбанка значительно не изменятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Напомним, сегодня ставка рефинансирования 10,5% годовых. На межбанковском рынке эта величина является нейтральной, то есть в стране наблюдается устойчивый экономический рост. Средняя процентная ставка по всем кредитам в белорусских рублях с начала 2018 года уменьшилась на полпроцента. В марте показатель был чуть более 12% годовых. По всему кредитному портфелю в белорусских рублях процентная ставка в марте снизилась до 8,5% годовых.

Как изменятся в Беларуси процентные ставки на депозитном и кредитном рынках

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