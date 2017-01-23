Как каждый день понемногу экономить на коммуналке

Новости Беларуси. Когда целый дом не только копейку, но и рубль бережет!

Консервация мусоропроводов, установка поквартирных счетчиков тепла и соблюдение элементарных правил бережливости –

все это сегодня может облегчить наши жировки. Благодаря вырученным деньгам горожане обустраивают детские площадки, устанавливают шлагбаумы и видеокамеры во дворах, благоустраивают придомовую территорию.

Экономические стимулы и выгодные бонусы коснутся не только жителей многоэтажек, но и общежитий.

Как можно сэкономить в быту на коммуналке, сообщили в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.