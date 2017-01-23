новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Как каждый день понемногу экономить на коммуналке

23.01.2017 - 20:33

Новости Беларуси. Когда целый дом не только копейку, но и рубль бережет!

Консервация мусоропроводов, установка поквартирных счетчиков тепла и соблюдение элементарных правил бережливости –

все это сегодня может облегчить наши жировки. Благодаря вырученным деньгам горожане обустраивают детские площадки, устанавливают шлагбаумы и видеокамеры во дворах, благоустраивают придомовую территорию.

Экономические стимулы и выгодные бонусы коснутся не только жителей многоэтажек, но и общежитий.

Как можно сэкономить в быту на коммуналке, сообщили в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Как каждый день понемногу экономить на коммуналке

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Уборка Минска: кто, когда и куда вывозит мусор?
Уборка Минска: кто, когда и куда вывозит мусор?
Коммуналка станет меньше, если установить счетчики тепла
Коммуналка станет меньше, если установить счетчики тепла
ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
Как пользоваться системой «ЕРИП» и вносить показания счетчиков воды с телефона
Как пользоваться системой «ЕРИП» и вносить показания счетчиков воды с телефона
Теперь с помощью системы ЕРИП можно передать показания счетчика воды для включения в следующий расчётный период
Теперь с помощью системы ЕРИП можно передать показания счетчика воды для включения в следующий расчётный период
Оплата ЖКХ через единую информационную систему: экономия времени и денег
Оплата ЖКХ через единую информационную систему: экономия времени и денег
Тарифы ЖКХ на 2017: подорожание не более 5 долларов на семью
Тарифы ЖКХ на 2017: подорожание не более 5 долларов на семью
Окопы в центре Минска: на улице Волоха с октября не могут закончить ремонт тепловых сетей
Окопы в центре Минска: на улице Волоха с октября не могут закончить ремонт тепловых сетей
Все новости по теме Коммунальное хозяйство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru