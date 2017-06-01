Как на Академической троллейбусы плавали: очевидцы засняли прорыв трубы в Минске

Новости Беларуси. «Бурная река» на Академической. Из-за прорыва трубопровода сотни кубометров Н2О вырвались на поверхность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оказалась подтоплена проезжая часть. Авария произошла 31 мая около 10 вечера.

Автомобилистам и общественному транспорту на этом участке пришлось притормозить. Прорыв локализовали в течение получаса. Осталась вода и в кранах жителей соседних домов.