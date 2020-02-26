Как научиться отличать фейки от правды и чем опасны дипфейки? Повышаем информационную грамотность вместе
Новости Беларуси. Что такое дипфейк и как Беларусь защищает свое информационное пространство? Как отличить правду от вымысла? Об этом говорим с гостем программы.
В студии аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Если продолжать тему фейков и коронавируса, неужели манипуляция этой темой тоже может быть кому-то выгодна?
«В современном мире тема фейков приобретает особо острый контекст»
Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Действительно, в современном мире тема фейков приобретает особо острый контекст. Поскольку если раньше доминировала такая парадигма, когда поставщик интернет-услуг определял форму и содержание контента, правила представления услуги, то сегодня в рамках парадигмы Web 2.0 было осознанно, что экономически более эффективно, когда сами пользователи наполняют содержанием те или иные ресурсы, сайты.
Ирина Мартьянова:
Как защитить человека? Как научить человека разбираться, отличать правду от вымысла?
Есть ряд мер информационной грамотности или цифрового иммунитета фейкам
Виталий Демиров:
Есть действительно ряд мер информационной грамотности или так называемого цифрового иммунитета фейкам. Если вы видите гиперболизированные заголовки, кликбейтные заголовки, то скорей всего это фейк.
Если привести пример, если будет такое сообщение, как глава государства недоволен каким-то законом, то очевидно, что скорей всего это фейк, потому что новость всегда будет конкретизировать, каким конкретно законом и почему.
Далее, если вы видите какие-то непонятные, подозрительные доменные имена, если вы видите названия сайтов, которые похожи на какие-то известные, но отличаются на какую-то букву...
Есть такой интересный прием: вы можете поискать новость, «забить» в поисковик и поставить фильтр времени – допустим, год назад. Если эта новость выскакивает в архиве, значит, это фейк. Очень часто фейкам не ставят временную метку, чтобы продлить срок жизни новости. Кроме того, если вы не видите автора, источник информации, это также скорей всего фейк. Потому что сегодня доминирует именно автоматизированная генерация новостей. И, естественно, там не будет никакой ссылки на авторство.
Ирина Мартьянова:
Совсем недавно министр информации Беларуси предложил пересмотреть законодательство. Например, внести такие понятия, как «фейк», «дипфейк». Потому что, как оказалось, у нас нет такой терминологии в документах. Есть такое понятие, как «недостоверная информация» и всё на этом. Насколько правильно, вы считаете, такая инициатива?
Не нужно регулировать весь интернет. Достаточно регулирования конкретных отношений в интернете
Виталий Демиров:
Не нужно регулировать в целом весь интернет. Здесь достаточно регулирования конкретных отношений в интернете. Поскольку пользователи – это такие же реальные люди, которые обладают правами и обязанностями, как и в оффлайне. Я считаю, что в целом наше законодательство достаточно прогрессивно и есть стратегия развития информационно-коммуникационных технологий.
Ирина Мартьянова:
Может, нам закрыть свое информационное пространство, как это сделал Китай?
Виталий Демиров:
Это может повлечь определенные экономические издержки.
Ирина Мартьянова:
Но Китай сталкивается с проблемой фейков? Наверное, в меньшей степени, да?
Виталий Демиров:
В меньшей степени, да, но, как мы понимаем, структура экономики Китая несколько отличается от белорусской. Если посмотреть, доля услуг в нашем экспорте достигает более 9 миллиардов, например, нефти – 5,5. Поэтому какие-то возможные экономические издержки в области предоставления услуг здесь также нужно учитывать.
«Дипфейк – это высокотехнологичный инструмент редактирования контента»
Ирина Мартьянова:
Дипфейки – насколько они несут серьезную угрозу для информационного общества?
Виталий Демиров:
Дипфейк – это высокотехнологичный инструмент редактирования контента. То есть можно создавать видеоролики поддельные, где какие-то действия будет совершать лицо, которое никогда этого не делало. Можно аудиоконтент редактировать.
Ирина Мартьянова:
Самый яркий – с Бараком Обамой, по-моему.
Виталий Демиров:
На ресурсе BuzzFeed в 2018 году был размещен ролик, где Обама оскорбляет Дональда Трампа. Также есть ролик с Трампом, где он обращается к жителям Бельгии для того, чтобы они выступили по отношению к своему правительству с инициативой нератификации Парижского соглашения по климату. Также был ролик, где глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в нетрезвом виде сообщает какие-то вещи, информацию. Данный фейковый ролик практически не стоил ей карьеры.
Звезда YouTube рассказала, как в детстве столкнулась с травлей и пережила её
Звезда YouTube спустя десять лет рассказала, как столкнулась с травлей. Именно тогда 13-летняя Ребекка Блэк из Калифорнии стала интернет-звездой, выпустив клип на песню «Friday».
Как сообщает Daily Mail, видео благодаря нелепому видеоряду и банальному тексту является одним из рекордсменов того времени по числу дизлайков.
Став объектом насмешек, девушка столкнулась с волной негатива в соцсетях, а в реальности ее ждали издевательства от сверстников. Спустя почти 10 лет, 22-летняя Ребекка написала открытое письмо, адресованное более юной себе, которая находилась в глубокой депрессии, стыдилась себя и подвергалась бесконечным нападкам в школе.
Ребекка в соцсетях рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась после выхода клипа: «Девять лет назад я выложила в интернете музыкальный клип «Friday». Больше всего я бы хотела вернуться в те дни и поговорить с 13-летней собой, которая сильно стыдилась себя и боялась всего на свете. Или с 15-летней собой, которая столкнулась с депрессией, но это не было с кем обсудить. Поговорить с 17-летней собой, которую забрасывали едой в школе, а может с 19-летней собой, с которой отказывались работать абсолютно все продюсеры и авторы песен».
Девушка продолжила: «Или же с позавчерашним «я», которое испытывало отвращение от собственного отражения в зеркале. Я все чаще пытаюсь напоминать себе, что каждый день предоставляет новые возможности изменить реальность и воспрянуть духом. Может показаться странным, что я решила написать об этом здесь, но честность помогает чувствовать себя лучше».
Ребекку ждали годы полные мучений, а все из-за забавной выходки, совершенной еще ребенком. Девочка училась в средней школе, когда впервые услышала о музыкальном лейбле ARK Music Factory. Они оказывали услуги по написанию текстов песен, съемке и монтаже музыкального видео.
Фото: instagram.com/msrebeccablack
В компанию чаще всего обращались за помощью в создании музыкальных клипов богатые родители подростков из Лос-Анджелеса. В феврале 2011 года, всего через месяц после загрузки клипа Ребекки на YouTube-канал, он стал вирусным, а зрители начали оставлять комментарии, высмеивающие девочку.
Со временем стало лишь хуже: девушке начали приходить угрозы физической расправы, она была вынуждена перейти на домашнее обучение из-за издевательств в школе.
Ребекка уже рассказывала о том, через что ей пришлось пройти. В интервью певица заявила, что популярность в сети стала определяющим фактором в ее становлении. «У всех есть как хорошие, так и плохие моменты в жизни. Это в порядке вещей. Но тогда я была лишь ребенком», – заявила Ребекка.
«Безусловно, негативная реакция повлияла на мое взросление как в хорошем, так и в плохом ключе. Из этого выросли все мои подростковые комплексы, но благодаря этому я стала тем, кто я есть. Это было очень странное приключение. Правда, не самое легкое и приятное. Я привлекла не совсем то внимание, которое хотела бы получить, будучи 13-летним подростком».
Фото: instagram.com/msrebeccablack
А еще в одном интервью девушка заявила, что негатив сильно ее ранил и вынудил стать более закрытым человеком.
«Однажды я встретилась с человеком, который издевался надо мной в интернете. Он признался, что никогда даже не задумывался о том, что я могу быть таким же простым и живым человеком», – вспоминает Ребекка. «Люди все еще негативно высказываются в мой адрес, но это происходит реже. И, повзрослев, мне стало гораздо проще к этому относиться. Теперь я понимаю, что подобная ненависть говорит много о том человеке, который ее высказывает. Ведь подобным занимаются лишь те, у кого не все так гладко в жизни».
Ребекка продолжила заниматься музыкой. Она выпускает новые треки и каверы на своем канале, на который подписаны более 1,5 миллионов человек.
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