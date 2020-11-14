Как не допустить коронакризиса в регионах и почему заболевания щитовидной железы не приговор? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». Она выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 15 ноября, в 19:30.
О чем расскажут корреспонденты, смотрите в видеоматериале.
Станислав Титович: те, кто выбрал медицину, не должны руководствоваться выбором, кому оказывать помощь
Новости Беларуси. Пациент, которому необходима помощь, – это главное в медицине. Такое мнение высказал главный врач Витебской городской центральной поликлиники Станислав Титович.
Станислав Титович, главный врач Витебской городской центральной поликлиники:
Медицина – это даже не профессия, призвание. И те, кто выбрал ее, не должны руководствоваться выбором, кому оказывать помощь, независимо от возраста, социального положения, пола, цвета кожи, религиозных, идеологических либо каких-то других предпочтений. Главное – это пациент, которому необходима помощь в настоящее время.