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Как обновят транспортный парк Минска ко II Европейским играм. Репортаж СТВ

17.04.2019 - 20:28

Новости Беларуси. В Минске обеспечат комфортную доставку атлетов и болельщиков вторых Европейских игр. В Мингорисполкоме 17 апреля рассказали о подготовке транспортной инфраструктуры к спортивному форуму, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые маршруты, автобусы и пересадочные узлы появятся в столице к началу состязаний. Накануне II Европейских игр обновляется и пополняется столичный транспортный парк, изрядно поизносившийся за последние годы. На смену старым автобусам и троллейбусам придут новые ультрасовременные машины. Изменения ожидаются и в маршрутной сети.

Подробности в видеоматериале.

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