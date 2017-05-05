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Как отразится на белорусах пограничный контроль для авиарейсов в Россию

05.05.2017 - 20:38

Новости Беларуси. Пограничный контроль для авиарейсов из Беларуси вводит Россия. С середины мая самолеты, прибывающие из нашей страны или вылетающие в обратном направлении, переведут в международные терминалы.

Решение, как сообщает российская сторона, принято в целях безопасности.

Белорусов изменения затронут незначительно.

Наши граждане и граждане России пограничный контроль проходить не будут.

Им необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и посадочный талон. Отметки о пересечении границы проставляться не будут.

Олег Ляшук, начальник Управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Получена официальная информация о том, что с 15 мая 2017 года российская сторона в авиационных пунктах пропуска будет осуществлять контроль в отношении воздушных судов, прибывающих из Республики Беларусь и следующих в обратном направлении. В том числе – и пассажиров.

В Республике Беларусь приграничный контроль на воздушные суда, следующие авиарейсами из Республики Беларусь и в обратном направлении осуществляться не будет.

По мнению экспертов, причиной усилить контроль стал пятидневный безвизовый режим в Беларуси.

Нововведения направленны на иностранцев, которые летят через нашу страну в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отразится на белорусах пограничный контроль для авиарейсов в Россию

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