﻿ Количество мигрантов увеличивается: согласован проект Беларуси и ЕС о редмиссии | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Количество мигрантов увеличивается: согласован проект Беларуси и ЕС о редмиссии

18.12.2017 - 23:07

Новости Беларуси. Проект соглашения Беларуси и ЕС о реадмиссии полностью согласован. Он регулирует вопросы приема граждан, которые подлежат депортации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на этой неделе в Минске ждут экспертов Европейского союза для конечного обсуждения проекта документа. Он необходим для упрощения визового режима между нашей страной и ЕС. Облегчение визовых формальностей в Беларуси помогло дополнительно привлечь в нашу страну более 76 тысяч туристов. Такое количество иностранцев приехало к нам за время действия пятидневного безвизового режима.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Количество лиц, которые постоянно проживают на территории нашего государства, так же ежегодно увеличивается. Количество лиц, которые получают разрешение на временное или краткосрочное пребывание, так же увеличивается. Мы говорим о том, что количество мигрантов, которые открывают для себя Беларусь как новую страну, тоже увеличивается в силу целого ряда обстоятельств.

К слову, в 2017 году стало меньше поступать заявок на предоставление статуса беженца. Связывают это с определенной стабилизацией ситуации в Украине и Сирии, откуда в Беларусь прибывает больше всего людей, рассчитывающих впоследствии на статус беженца или предоставление дополнительной защиты.

Количество мигрантов увеличивается: согласован проект Беларуси и ЕС о редмиссии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Логойск и Фаниполь лидируют по росту числа жителей в Беларуси
Логойск и Фаниполь лидируют по росту числа жителей в Беларуси
В начале 2018 года на одной из центральной улиц Гомеля откроют продуктовый магазин: местные жители обратились с этим вопросом на прямую линию
В 2018 году на одной из центральной улиц Гомеля откроют продуктовый магазин: местные жители обратились с этим вопросом на прямую линию
В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района
В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района
http://president.gov.by/
Я хочу, чтобы вы и ваши дети остались здесь, потому что вы нигде никому не нужны: Президент Беларуси о новых рабочих местах
В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения
В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения
Подобрать работу и установить детскую площадку: как местная власть работает с обращениями граждан в Брестской области
Подобрать работу и установить детскую площадку: как местная власть работает с обращениями граждан в Брестской области
Всемирный банк готов профинансировать перепись населения в Беларуси через интернет
Всемирный банк готов профинансировать перепись населения в Беларуси через интернет
Возрастные люди готовы переписаться через интернет: Белстат озвучил предварительные итоги пробной переписи
Возрастные люди готовы переписаться через интернет: Белстат озвучил предварительные итоги пробной переписи
Все новости по теме Государственная социальная политика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru