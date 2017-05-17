Как применить науку в построении сильного государства: 17 мая прошла встреча «Белой Руси»

Новости Беларуси. Речь об этом 17 мая шла на встрече ученых и представителей общественного объединения «Белая Русь». Встреча в таком формате проходит не впервые.

Объединенная коллегия Академии наук и «Белой Руси» вместе работают над проектами в социальной сфере.

В центре их внимания в том числе и молодое поколение белорусов. Им предстоит участвовать в формировании современного общества, а в этом деле без знаний и опыты ученых (например, в истории) обойтись не возможно.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Приобрело ярко выраженную форму диалога ученых и гражданского населения по всем сферам. Приятно, что здесь большая группа молодежи.

Направлений очень много разных, и, прежде всего, повышение эффективности нашей экономики.

Семинар, посвященный вопросам развития общества, собрал под одной крышей представителей всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.