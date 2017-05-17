новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Как применить науку в построении сильного государства: 17 мая прошла встреча «Белой Руси»

17.05.2017 - 23:54

Новости Беларуси. Речь об этом 17 мая шла на встрече ученых и представителей общественного объединения «Белая Русь». Встреча в таком формате проходит не впервые.

Объединенная коллегия Академии наук и «Белой Руси» вместе работают над проектами в социальной сфере.

В центре их внимания в том числе и молодое поколение белорусов. Им предстоит участвовать в формировании современного общества, а в этом деле без знаний и опыты ученых (например, в истории) обойтись не возможно.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Приобрело ярко выраженную форму диалога ученых и гражданского населения по всем сферам. Приятно, что здесь большая группа молодежи.

Направлений очень много разных, и, прежде всего, повышение эффективности нашей экономики.

Семинар, посвященный вопросам развития общества, собрал под одной крышей представителей всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как применить науку в построении сильного государства: 17 мая прошла встреча «Белой Руси»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Участники «Белой Руси» 12 ноября обсудили итоги VI парламентской избирательной кампании
Участники «Белой Руси» 12 ноября обсудили итоги VI парламентской избирательной кампании
Большая часть избранных депутатов VI созыва – члены РОО «Белая Русь»
Большая часть избранных депутатов VI созыва – члены РОО «Белая Русь»
55 воздушных шаров с бумажными журавлями – оригами - запустили на площади Победы в Витебске 21 сентября
В Гомеле и Черикове прошли областные заседания организации РОО «Белая Русь»
В Гомеле и Черикове прошли областные заседания организации РОО «Белая Русь»
Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»
Александр Радьков встретился с активом Слуцкой первички РОО «Белая Русь»
Александр Трухан, директор Республиканского общественного объединения «Белорусский фонд», лауреат премии за «Духовное возрождение» в гостях у программы «Утро» на СТВ
Директор Республиканского общественного объединения «Белорусский фонд», лауреат премии «За духовное возрождение»: «Дети — самое главное, что есть в жизни»
Заседание Совета Республики
Создать партию или общественное объединение в Беларуси станет проще
Белая Русь
29 июня в Минске активисты «Белой Руси» приняли коллег из Быховского района
Все новости по теме Общественные объединения Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru