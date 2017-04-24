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Как расширить парковку в минском дворе: или капремонт, или за деньги жильцов

24.04.2017 - 19:44

Новости Беларуси. Какие возможности есть у минчан для того, чтобы увеличить количество парковочных мест во дворе, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Если люди захотят расширить парковочные места, если всё это укладывается в нормы, то вполне возможно, что такие работы будут произведены?

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Да, это реально.

Олег Степанюк:
За чей счёт? Бюджета? Если это инициатива людей  – расширить парковочное место?

Галина Гилевич:
Что касается запланированного капитального ремонта конкретных 10 дворовых территорий, то эти работы будут выполнены за счёт бюджета Минска. Что касается других дворовых территорий, которые сегодня не находятся в плане капитального ремонта дворовой территории, там такие работы могут выполнить за счёт средств населения. И только лишь.

Потому что никакие другие бюджетные средства направить на эти цели сегодняшним днём невозможно.

Начиная от проектирования. Потому что построить, расширить дворовую территорию, расширить парковочное место без разработки минимальной проектно-сметной документации нельзя. Она обязательно должна быть, потому что сегодня городская территория напичкана инженерными сетями, возможными всякими сооружениями, поэтому, в целях безопасности должна разрабатываться проектно-сметная документация и обустраиваться дальше парковка. Как разработка ПСД, так и выполнение строительно-монтажных работ выполняется за счёт средств населения. И такие примеры есть.   

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