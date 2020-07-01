Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения
Новости Беларуси. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С просьбами белорусы обращались во время сбора подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Все вопросы были детально проанализированы и переданы Президенту.
Меры касаются самых разных сфер – ЖКХ, образования, здравоохранения, торговли. К примеру, речь идет об усилении контроля за ценовой политикой на потребительском рынке.
О принятии мер по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда. Затронуты проблемы и строительной сферы.
Один из пунктов документа – повышение доступности кредитов для всех граждан при строительстве или приобретении жилья.
Рассматриваются и вопросы возведения жилья для военнослужащих (соответствующие поручения Глава государства давал в ходе недавней рабочей поездки в Брестскую область).
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Важную задачу поставил Александр Григорьевич перед членами инициативной группы номер один: в процессе сбора подписей и общения с людьми по месту жительства, по месту работы обсуждать, спрашивать и фиксировать те вопросы и проблемы, те наказы, которые есть у людей. Эти вопросы были тщательным образом проанализированы, и еще на этапе сбора подписей часть из них, их решение было передано в местные органы власти. Надо сказать, что часть вопросов сегодня уже решена. А те вопросы, которые касаются ценообразования, медицинского обслуживания, образования, создания высокопроизводительных рабочих мест – мы понимаем, что это комплексные вопросы, которые где-то требуют своего законодательного решения, выделения финансирования. Оперативно были переданы на рассмотрение главе государства.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
В этом распоряжении нашли отражение практически все направления. Условно их можно разделить на два серьезных блока: это те задачи, те направления, которые являются стратегическими задачами для местной власти в первую очередь, для правительства. И второе направление – это конкретные мероприятия, которые могут быть реализованы в этом, следующем году по развитию конкретных регионов, по реализации конкретных программ. Непосредственно Администрацией Президента совместно с Комитетом государственного контроля будет организован мониторинг, контроль реализации с ежеквартальным докладом главе государства.
Затронуты в документе и вопросы регионов. В ряде городов отремонтируют дороги, построят школы, детские сады и ФОКи. Работу с населением чиновники всех уровней проводят постоянно. С личными проблемами белорусы могут обращаться на выездных приемах граждан, по телефонам прямых линий. Сегодня такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих конкретных трудностей.
Гайдукевич о конституции 1994 года: «По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться»
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».
Олег Гайдукевич: «Не было ещё «цветной революции», чтобы не лежали трупы на улицах, которые потом матери хоронили»
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы – единственная страна практически постсоветского пространства, которой удалось избежать этих вещей вместе с религиозным расколом, территориальными вопросами, национальным вопросом, языковым. Мы единственные, кто избежали этого. Потому что работали. Потому что государство этим целенаправленно занималось. Потому что у нас конституция этому способствовала.
А сейчас уже раздаются голоса – давайте вернёмся к конституции 1994 года. По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться. Когда чуть не начался раскол в стране по национальному вопросу, когда чуть страну не потеряли. И нам хотят вот – давайте вернёмся туда.
То есть всегда вот эти сценарии, они ведут к бурлению. А бурление – это возможность, правильно Вы говорите, зарабатывать деньги. Решать свои вопросы.
Также в программе эксперты обсудили:
– кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?
– какие политтехнологии используют для дестабилизации обстановки в стране?
– как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?
Смотрите 1 июля в 20.30 на СТВ.