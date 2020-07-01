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Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

01.07.2020 - 13:38

Новости Беларуси. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

С просьбами белорусы обращались во время сбора подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Все вопросы были детально проанализированы и переданы Президенту.  

Меры касаются самых разных сфер – ЖКХ, образования, здравоохранения, торговли. К примеру, речь идет об усилении контроля за ценовой политикой на потребительском рынке.

О принятии мер по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда. Затронуты проблемы и строительной сферы.

Один из пунктов документа – повышение доступности кредитов для всех граждан при строительстве или приобретении жилья.

Рассматриваются и вопросы возведения жилья для военнослужащих (соответствующие поручения Глава государства давал в ходе недавней рабочей поездки в Брестскую область).

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Важную задачу поставил Александр Григорьевич перед членами инициативной группы номер один: в процессе сбора подписей и общения с людьми по месту жительства, по месту работы обсуждать, спрашивать и фиксировать те вопросы и проблемы, те наказы, которые есть у людей. Эти вопросы были тщательным образом проанализированы, и еще на этапе сбора подписей часть из них, их решение было передано в местные органы власти. Надо сказать, что часть вопросов сегодня уже решена. А те вопросы, которые касаются ценообразования, медицинского обслуживания, образования, создания высокопроизводительных рабочих мест мы понимаем, что это комплексные вопросы, которые где-то требуют своего законодательного решения, выделения финансирования. Оперативно были переданы на рассмотрение главе государства.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:   
В этом распоряжении нашли отражение практически все направления. Условно их можно разделить на два серьезных блока: это те задачи, те направления, которые являются стратегическими задачами для местной власти в первую очередь, для правительства. И второе направление – это конкретные мероприятия, которые могут быть реализованы в этом, следующем году по развитию конкретных регионов, по реализации конкретных программ. Непосредственно Администрацией Президента совместно с Комитетом государственного контроля будет организован мониторинг, контроль реализации с ежеквартальным докладом главе государства.  

Затронуты в документе и вопросы регионов. В ряде городов отремонтируют дороги, построят школы, детские сады и ФОКи. Работу с населением чиновники всех уровней проводят постоянно. С личными проблемами белорусы могут обращаться на выездных приемах граждан, по телефонам прямых линий. Сегодня такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих конкретных трудностей.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Орда, Игорь Сергеенко
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Гайдукевич о конституции 1994 года: «По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться»

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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич: «Не было ещё «цветной революции», чтобы не лежали трупы на улицах, которые потом матери хоронили»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы – единственная страна практически постсоветского пространства, которой удалось избежать этих вещей вместе с религиозным расколом, территориальными вопросами, национальным вопросом, языковым. Мы единственные, кто избежали этого. Потому что работали. Потому что государство этим целенаправленно занималось. Потому что у нас конституция этому способствовала.

А сейчас уже раздаются голоса – давайте вернёмся к конституции 1994 года. По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться. Когда чуть не начался раскол в стране по национальному вопросу, когда чуть страну не потеряли. И нам хотят вот – давайте вернёмся туда.

То есть всегда вот эти сценарии, они ведут к бурлению. А бурление – это возможность, правильно Вы говорите, зарабатывать деньги. Решать свои вопросы.

Также в программе эксперты обсудили:

– кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?

– какие политтехнологии используют для дестабилизации обстановки в стране?

– как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?

Смотрите 1 июля в 20.30 на СТВ.