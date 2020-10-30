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Как себя чувствуют белорусы, которые получили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»?

30.10.2020 - 13:40

Новости Беларуси. По информации Минздрава участники пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через 21 день после первого введения препарата, им будет введен второй компонент. Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.  

В исследованиях принимают участие 100 человек. Задействованы три минские поликлиники.

Тем временем вирус набирает активность. В Беларуси фиксируется рост новых случаев COVID-19. Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности. Использование защитных масок (особенно в общественных местах), социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск.  

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Минздрав опубликовал данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 30 октября

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Новости Беларуси. В Беларуси фиксируется рост новых случаев COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности.

Использование защитных масок – особенно в общественных местах, социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск.

По информации Минздрава, на 30 октября в Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. С момента вспышки заболевания с положительным тестом зарегистрированы 97 499 человек. Всего проведено 2 470 207 исследований.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов с рядом хронических заболеваний, и выявленной коронавирусной инфекцией.

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