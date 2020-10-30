Как себя чувствуют белорусы, которые получили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»?
Новости Беларуси. По информации Минздрава участники пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Через 21 день после первого введения препарата, им будет введен второй компонент. Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.
В исследованиях принимают участие 100 человек. Задействованы три минские поликлиники.
Тем временем вирус набирает активность. В Беларуси фиксируется рост новых случаев COVID-19. Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности. Использование защитных масок (особенно в общественных местах), социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск.
Читайте также:
Профессор Александр Румянцев о вакцине от коронавируса: «Я не ожидаю никаких побочных эффектов»
Этот белорус одним из первых сделал прививку от коронавируса. И вот почему
Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи
Минздрав опубликовал данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 30 октября
Новости Беларуси. В Беларуси фиксируется рост новых случаев COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности.
Использование защитных масок – особенно в общественных местах, социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск.
По информации Минздрава, на 30 октября в Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. С момента вспышки заболевания с положительным тестом зарегистрированы 97 499 человек. Всего проведено 2 470 207 исследований.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов с рядом хронических заболеваний, и выявленной коронавирусной инфекцией.
Читайте также:
Как себя чувствуют белорусы, которые получили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»?
«Пугает очень высокий рост заболеваемости». Врач обратилась к белорусам
Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины