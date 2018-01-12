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Как сэкономить на оплате коммунальных услуг

12.01.2018 - 18:57

Новости Беларуси. Первые в 2018 году счета за коммунальные услуги уже начинают выставлять жильцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в столице льготами на оплату коммуналки пользуются без малого 100 тысяч человек. В списке преференций порядка 20 пунктов. Пользуются льготами инвалиды и пенсионеры, многодетные семьи и еще целый перечень нуждающихся.

Самая тяжеловесная статья в жировке, как правило, теплоснабжение. При тарифе почти 17 рублей за 1 Гкал на отопление стандартной двушки обогрев 20 квадратов обойдется в 7 рублей, а с 50 % льготой это 3,50. Считайте, такую же сумму сэкономили. И таких примеров много по всем позициям жировки. Для оформления льгот на оплату коммунальных услуг нужно обратиться с заявлением в расчетно-справочный центр и предоставить документ, подтверждающий право на льготы.

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Как сэкономить на оплате коммунальных услуг

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