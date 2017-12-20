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Как школьница прославила Беларусь и причем тут носки?

20.12.2017 - 17:08

Новости Беларуси. Юная жительница Слуцка, 10-летняя Светлана Крупская прославила белорусские носки за океаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девочка представила авторское изделие на международном конкурсе дизайна в США и вошла в десятку лучших. Школьница боролась за победу на равных со взрослыми участниками, их было около 6 тысяч. На конкурс девушка отправила несколько эскизов, но жюри выбрало только один.

«Канатоходцы» – так называется пара носков, принесла ей успех. Их признали четвертыми. До призового места белоруске не хватило всего 25 баллов.

Светлана Крупская, дизайнер:
Меня вдохновило то, что они как будто в цирке, не боятся. Мне нравится смотреть на город свысока, поэтому я решила, что они будут ходить над городом. Было волнение какое-то, что может выберут, может не выберут. Особенно в те дни, когда работы просматривались – это две недели было, очень волновались мы. Но когда оказалось, что я прошла, это была очень большая радость.

Творчеством Светлана занимается уже 6 лет. Пробует себя в различных конкурсах, каждый раз воплощая новые идеи. В будущем школьница хочет стать дизайнером одежды.

Как школьница прославила Беларусь и причем тут носки?

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