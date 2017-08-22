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Как Смолевичи готовятся к «Дожинкам-2017»

22.08.2017 - 18:24

Новости Беларуси. Аграрии Минщины справляются с последними «хлебными» гектарами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В работу сельхозпредприятий вмешалась погода. Хотя настроение она уже не испортит: убрано более 90 % площадей, намолочено 1 миллион 800 тысяч тонн зерна.

Да и с урожайностью все неплохо – почти 40 центнеров с гектара (это больше, чем в 2016 году).

Кстати, в 2016 году к этой дате было собрано хлеба меньше, хотя жатва стартовала раньше. Так что результатами работы на Минщине в целом довольны, соответствующее настроение перед «Дожинками» обеспечено. А «Дожинки» уже скоро. В 2017 году главный аграрный праздник примут Смолевичи.

Подробнее о том, как город готовится почтить героев хлебной нивы, в видеоинформации.

Как Смолевичи готовятся к «Дожинкам-2017»

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