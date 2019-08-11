Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»
11.08.2019 - 14:48
Новости Беларуси. Как изменится строительная отрасль с запуском БелАЭС и прогнозы по вводу жилья. Об этом и не только вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев рассказал в интервью программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Главные темы уходящих семи дня – в программе «Неделя» в 19.30.
Как принималась Конституция и кто настоял на введении поста главы государства? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая программа «Неделя».
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