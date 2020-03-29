Более 360 компаний из 13 стран мира. Как в Минске проходит выставка «Белагро»
Новости Беларуси. Более трех сотен компаний принимают участие в международной выставке «Белагро-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший специализированный форум начал работу несколько часов назад. В 2020 году он проходит уже в 30-й раз. Производители представляют самые современные разработки и технологии в агропромышленной сфере – от инновационных удобрений до мощной уборочной техники. Новинки представят и флагманы пищевой промышленности, например, посетители смогут попробовать мясное мороженное.
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Впрочем, свою продукцию продемонстрируют не только белорусские производители. Участниками «Белагро» стали представители 13 стран, в том числе Италии, Германии, Франции, России и Китая.
Чем удивляет «Белагро-2020»? На площадке форума работает наша съемочная группа.
Евгений Поболовец, СТВ:
«Белагро» проводится в 30-й раз и, по сути, является таким хорошим продолжением всего хорошего, что было в советское время. Я имею в виду Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Ведь, по сути, что такое «Белагро»? Это выставка новейших инноваций, достижений. Не только белорусских ученых, кстати.
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Выставка поражает своими масштабами каждый год. Вот и в этом году не хватило манежа. То есть внутри под крышами представлена в основном продукция переработки. По периметру, на улице – выставка техники. Там более 200 единиц.
Что происходит на «Белагро», смотрите в видеоматериале.
Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так
Новости Беларуси. Выставка «Белагро-2020» в 30-й раз начала работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мороженое из мяса, картофелесортировальная машина с системой зрения и самый мощный трактор на постсоветском пространстве. Аграрный форум традиционно собрал не только белорусских, но и зарубежных производителей. На форуме в том числе представлены 10 регионов России. Развитие кооперационных связей с российскими партнерами – в фокусе особого внимания.
Как пример, вот этот трактор производства «Ростсельмаш». Самый мощный на постсоветском пространстве. Под капотом более 500 лошадиных сил. При этом сдвоенные колеса позволяют снижать нагрузку на почву, сохраняя ее для следующего посева, а мощность – тянуть за собой прицепы любых размеров и функционала. Экономия времени и топлива – меньше приходится делать проездок. Произведен трактор в России, но в тесной кооперации с белорусскими партнерами.
Юрий Смирнов, директор по развитию комбайнового завода «Ростсельмаш»:
Здесь достаточно много и белорусских компонентов, что, считаю, нужно отметить. Например, то, что на виду, – светотехника. Фары, световозвращатели, задние световозвращающие фары – это все делается в Руденске, в Республике Беларусь. На всех наших комбайнах, на тракторах стоят гомельские стекла. Много пластиковых, много датчиков, много резиновых трубочек – все идут в Ростов из Республики Беларусь. Это все идет для кооперации, для того, чтобы наша техника была взаимоинтересна. Как в России она хорошо продается, также чтобы она неплохо продавалась и на белорусской территории в том числе.
Выставка «Белагро-2020» продлится до 4 октября. Участие в выставке принимают более 360 компаний из 13 стран мира, в том числе Италии, Германии, Франции, России и Китая.