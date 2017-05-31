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Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики привезли практически морской песок

31.05.2017 - 19:55

Новости Беларуси. Несмотря на то, что самым горячим станет июль, в Беларуси уже завтра стартует пляжный сезон. Коммунальные службы обещают улучшить отдых на отечественных пляжах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, к берегам  Минского моря, водохранилищ Криница и Дрозды сейчас везут практически морской песок.

Между тем, санитарные службы следят за качеством воды – вот-вот и вынесут вердикт.

В разгар жары – здесь многолюдно почти как в Рио. Но когда за окном – рабочий день и чуть за двадцать, среди отдыхающих – лишь редкие ценители майского загара. На воду посетители уже поглядывают, но зайти решаются пока единицы. Вот, к примеру, Александр Иванович. Закалки – полковнику в отставке – не занимать.

Александр Щербина, пенсионер:
Водичка прекрасная!

Вода всегда пользу приносила человеку, организму.

Всегда бодренько. Чувствуешь себя молодым сразу. Лет на пять с половиной.

А вот у Юлии – врача-гигиениста на прелести акватории – иной взгляд. Девушка привыкла доверять результатам микробиологических исследований.

Пробы отбираются на глубине непосредственно в зоне купания. 

Далее – в лабораторию, вердикт – через трое суток.

Юлия Журова, исполняющий обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Данные пробы воды отбираем еженедельно по показателям безопасности.. Если мы увидели, что данная проба не соответствует чаще.

Не меньшее внимание уделяется порядку в курортных зонах. Специалисты оценивают как внешний вид пляжей,

так и качество инфраструктуры. Наличие урн, кабинок для переодевания и, конечно, обустроенность стоянок.

Важно все. Такой первоклассный песок только что привезли на один из пляжей Минского моря. В день только одна машина совершает четыре рейса,

ведь подсыпку песка обещают завершить уже к концу недели.

Искусственные дюны везут из карьеров Логойского района. Семь тысяч кубометров песка первого класса лягут у берегов Минского моря, водохранилищ Криница и Дрозды. Кстати, совсем скоро в арсенале столичных коммунальщиков появится чудо-машина.

Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики везут практически морской песок

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