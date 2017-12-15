Как волейбольный «Строитель» готовится к Кубку Беларуси: репортаж СТВ

Новости Беларуси. Уверенно и прочно, как настоящие строители, минская волейбольная команда с одноименным названием шагает навстречу очередному трофею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На тренировку к парням заглянула наша съемочная группа.
Новости Беларуси. Уверенно и прочно, как настоящие строители, минская волейбольная команда с одноименным названием шагает навстречу очередному трофею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На тренировку к парням заглянула наша съемочная группа.
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